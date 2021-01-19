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ملك عربي يعلن زيارة إسرائيل إذا نفذت له هذا الشرط

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إسرائيل
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:55 ص المصريون

تلقى ملك عربي دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، لزيارة بلاده، إلا أن الأول وضع شرطًا للقبول بهذه الزيارة.
حيث كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، بأن العاهل المغربي محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لتلبية الدعوة لزيارة إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية، قولها إن العاهل المغربي، الذي تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، يشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما يطالب الملك محمد السادس الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة ، بحسب موقع روسيا اليوم .
وقالت الصحيفة إن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في المغرب دافيد جوفرين، الذي سيتوجه بعد أيام إلى الرباط، سيعمل على الدفع لإجراء هذه الزيارة.
 

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