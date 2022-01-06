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ملك الأردن يحيل ابن عمه للتقاعد

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ملك الأردن
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الخميس، 06-01-2022 01:12 م
قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته أمس الأربعاء، الموافقة على ترفيع الأمير راشد بن الحسن إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد، وفق ما أفادت وكالة "عمون".
وأصدرت اليوم الخميس الإدارة الملكية السامية بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشارا للملك عبدالله الثاني، اعتبارا من تاريخ 6-1-2022.
والأمير راشد درس الابتدائية في مدرسة البكالوريا - عمان، فيما أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة "هارو" في المملكة المتحدة، ويتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ولديه معرفة باللغة الألمانية.
ويحمل الأمير راشد درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الدراسات الاستشراقية من جامعة "كامبريدج" البريطانية.
وأكمل دورة التكليف بالخدمة القصيرة في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست التي تم بعدها تكليفه بالجيش الأردني، وانتدب إلى الجيش البريطاني في الفترة من 1997 إلى 1998.
وتخرج من كلية دفاع الناتو في دورة كبار الضباط في عام 2013، وتولى قيادة مجموعة شرطة الدرك الخاصة التي تقدم الدعم التكتيكي والعمليات الخاصة للشرطة الأردنية والخدمات الأمنية، بالإضافة إلى توفير الحماية الشخصية لكبار المسؤولين في الأردن والمسؤولين الزائرين.
 

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