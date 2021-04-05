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ملك الأردن يتخذ قرارًا جديدًا بشأن أخيه الأمير حمزة

اعتقال-الأمير-حمزة-في-الأردن
أرشيفية
 
الإثنين، 05-04-2021 10:49 م المصريون
أفاد بيان للديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين.

وجاء في بيان الديوان الهاشمي أنه “في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”.

وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطون في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة.
 

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