ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج بسبب سعد لمجرد

الأربعاء، 14-10-2020
09:01 م
محمد فضل
أثارت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني
، الغضب بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إهانتها لفتيات مصر
بسبب رفض استضافة إحدى
الشركات في مصر الفنان المغربي سعد لمجرد
، لإحياء حفل غناء، بسبب تورطه في جرائم
اغتصاب، الأمر الذي دفع الشركة إلى إلغاء الحفل.
وقالت مومني عبر حسابها على "إنستجرام":
"يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد
رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".
وأضافت في تعليق على صورة لها :"جمالي جمال بدون
ولا نقطة مكياج يا صاحبات كوع أسود لهلا لسه ما سمعتكم شي بس لأنه عندي أصدقائي من
مصر".
وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب
بسبب تصريحاتها
المسيئة، والتي اعتبرها الجميع معينة لفتيات مصر
.
وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر
حفل سعد لمجرد
في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي
يصف لمجرد بـ"المغتصب".
وكانت الفنانة الشابة مايان السيد، قد دعت لمقاطعة حفل الفنان
المغربي سعد لمجرد
، بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.
يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد
في مصر، أثار الكثير
من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردين هاشتاغ "مش عايزين
لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والتي
تعرض للعقوبة بسببها.