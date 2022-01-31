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ملكة جمال أمريكا تلقي بنفسها من الطابق الـ 29 تاركة رسالة غريبة

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الإثنين، 31-01-2022 11:01 ص

أقدمت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، تشيسلي كريست، على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.
وقالت مصادر، إن كريست، 30 عاما، قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا، صباح الأحد، وعثر عليها ميتة في الشارع.
وأضافت المصادر، إن كريست تركت وراءها رسالة تقول إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحة أن كريست عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين. وقالت المصادر إنها شوهدت لآخر مرة على الشرفة.



 

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