«ملايين» الطيور النافقة في ظروف غامضة تصيب الأمريكيين بالصدمة

الأربعاء، 16-09-2020
06:57 م
فتحي مجدي
عثر على عدد "غير مسبوق" من الطيور
المهاجرة ميتة في عدة ولايات غربي الولايات المتحدة.
التقطت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عددًا كبيرًا من الطيور
النافقة على الأرض في نيو مكسيكو والولايات المجاورة.
شارك أحد مستخدمي موقع "تويتر"، مقطعًا يوم الاثنين، وقال: "لقد سجلت هذا للتو في فيلارد نيو مكسيكو، لم أر شيئًا مثله من قبل. تم إخباري عن طيور
مهاجرة ميتة أخرى تم العثور عليها في هيرنانديز وأوجو ساركو وإيل فالي دي أرويو سيكو".
وأشار البعض إلى تغريدة تقول إن "مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين" من الطيور
المهاجرة قد سقطت ميتة من السماء.
ودفع موت الطيور
غير المبرر خبراء الحياة البرية إلى النظر في الأسباب المحتملة.
قالت البروفيسور مارثا ديزموند، التي تدرس الطيور
في قسم الأسماك والحياة البرية وحماية البيئة بجامعة ولاية نيو مكسيكو: "ربما نفقد مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الطيور
المهاجرة".
وأضافت لقناة الأخبار المحلية (KRQE)، إن الطيور
الآكلة للحشرات تبدو أكثر الأنواع تضررًا في الحادث.
الطيور
المغردة والسنونو والطيور
الزرقاء هي الأنواع الثلاثة الشائعة بين الطيور
النافقة.
يعمل فريق من الخبراء على معرفة السبب ويعتقدون أن موجة البرد المبكرة لعبت دورًا كبيرًا في الوفيات الجماعية.
وأضاف البروفيسور ديزموند: "يمكن أن يكون الطقس هو الذي حركه ودفع الطيور
للخارج في وقت مبكر في كولورادو حيث تساقطت الثلوج بجنون. ربما لم يكن بعضهم على استعداد للهجرة ولذلك ماتوا في مكانهم.
وذكرت أن حرائق الغابات المدمرة في ولايتي أوريجون وكاليفورنيا الغربية ربما غيرت طرق هجرة الطيور
.
وحث الخبراء، المواطنين على إرسال صور للطيور
النافقة حتى يتمكنوا من الحصول على صورة أكمل لما يحدث في المنطقة الجنوبية الغربية.
وعبر المتابعون عن الحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قال أحدهم: "هذا هو أتعس شيء رأيته في حياتي. لقد وجدت مجموعة في فناء منزلنا في فيلاردي أيضًا واعتقدت أنها كانت الكلاب".
وكتب آخر: "إذا بدأت في رؤية أعداد كبيرة من الطيور
النافقة في منطقتك، وخاصة الجنوب الغربي (شمال غرب ، وأريزونا ، وحتى غرب تكساس) ، فيرجى إبلاغ وكالة "جيم وفيش" الحكومية أو USFWS (المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية)".