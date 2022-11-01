ملامح صادمة.. تعليق مفاجئ من هيفاء وهبى على صورتها التي أثارت الجدل

الثلاثاء، 01-11-2022
10:01 ص
علقت المطربة اللبنانية
هيفاء وهبي
للمرة الأولى على التنمر الذي تعرضت له، بعد ظهورها بملامح متغيرة، بالتزامن
مع الحفل الغنائي الذي أحيته في موسم الرياض
.
وقالت خلال مداخلة
هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن اللقاء كان رائعا بعد اشتياق بينها وبين الجمهور.
وفيما يخص حملات
التنمر التي تعرضت إليها بسبب الصور التي التقطت لها بدون إضاءة جيدة، ردت هيفاء بأنها
لم تتوقف عند هذا الأمر، خاصة وأنه من الممكن أن يحدث مع أي فنان.
وأشارت إلى تعرضها
لحملات مبرمجة تستهدفها، ويحركها أشخاص لهم أغراض، خاصة أن المشاركة في مثل هذا الحدث
الضخم ثير حسد البعض.
ووجهت رسالة إلى
من وصفتهم بالأشخاص المغرضين، قائلة "العبوها أذكى من كده".