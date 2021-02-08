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ملامح ابنة رهف القنون تثير الجدل في أول ظهور لها

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رهف القنون
 
الإثنين، 08-02-2021 11:31 ص المصريون

نشر لوفولو راندي، زوج الناشطة السعودية الحاصلة على حق اللجؤ في كندا رهف القنون، ووالد طفلةها، صورة لطفلةه وطليقته في أول ظهور لها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ما أثار حالة جدل بين المتابعين، بعد الكشف عن ملامحها.
ولاحظ المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة ووالدها، فكأن الطفلة نسخة منه، ولم تأخذ أية ملامح أو شبه من والدتها.
وظهرت رهف في الصورة وهي تضع يدها على طفلةها الصغيرة النائمة، وعلق لوفولو على الصورة بكلمات مؤثرة عبر فيها عن حبه لرهف وطفلةه الصغيرة، وإعتبر أنها البريق الذي يملئ حياته، ووصفها بالزهرة الصغيرة التي يجب عليها حمايتها في مختلف الفصول.
وأعلنت رهف القنون انفصالها مؤخرًا عن زوجها، مشيرة إلى أن قراراها كان خاطئًا كونها تعاني من اضطراب في ميولها الجنسية.

 

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