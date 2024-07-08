ملابش شفافة فاضحة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور صادم





أثارت كنزى ابنة عمرو دياب الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الصور الشهير انستجرام بسبب الصور التى طرحتها مؤخرا.

وظهرت كنزي فى الصور التى طرحتها وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون وشفافه أظهرت ملابسها بالداخل، وهو ما جعل البعض يشبهها بإطلالة رانيا يوسف عندما ارتدت فستانا دون البطانة، وتسببت إطلالة كنزي فى حالة جدل عند رواد صفحتها الذين انقسموا إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

إطلالات جريئة لكنزي عمرو دياب

وتعتمد كنزي كل فترة إثارة الجدل بملابسها الجريئة وكان أخرها منذ فترة عندما طرحت أيضا مجموعة من الصور وكانت ترتدي فيها ملابس مكشوفه للغاية وهو ما عرضها لانتقادات واسعة وقتها

حفل عمرو دياب

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ساهرا في صول بيتش بمنتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرص جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر

وكعادته صعد الهضبة الى المسرح على انغام اغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور .

وقدم الفنان عمرو دياب فاصلا من أجمل اغنياته مثل بحبه ، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها .

وواصل الهضبة تقديم اشهر اغنياته خلال الحفل ومنها انت الحظ، وياه ، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة ، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم اغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.





