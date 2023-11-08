"ملابس شفافة".. تطور جديد في قضية "أنوش"





شهدت قضية نبوية جمعة، المشهورة بـ"نبوية أنوش"، تطورًا جديدًا، بعد أشهر من معاقبتها بالسجن 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه.

وقدمت "نبوية" في أعقاب الحجم عليها استئنافًا على العقوبة الصادرة بحقها.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية قرارًا بتأجيل الاستئناف المقدم من "نبوية"، إلى جلسة 6 ديسمبر الماضي، لحضورها بشخصها.

كانت المحكمة قضت بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لصانعة المحتوى التي تمتلك قناة باسم "يوميات أنوش" على "يوتيوب".

وفي أسباب حكمها، الصادر في مايو الماضي، قالت هيئة المحكمة إن المتهمة وتدعى "نبوية" صاحبة قناة "يوميات أنوش" خدشت الحياء العام ونشرت الفسق والفجور.

وذكرت المحكمة أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو تخدش الحياء وتثير الغرائز على قناتها في يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأدارت حساباتها بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها، لتعمدها نشر مقاطع فيديو تحتوي على عبارات وإيحاءات جنسية.

وأوضحت أن المتهمة نشرت بين عامي 2021 و2023 العديد من مقاطع الفيديو التي تخدش الحياء على يوتيوب وحساباتها في فيسبوك وتيك توك، وهو "فعل فاضح مخل للحياء".

وأشارت إلى أنه بعد فحص حساب إنستغرام الخاص بالمتهمة، وجدت جهات التحقيق محادثات ذات طابع جنسي وتحويل أموال نظير فيديوهات، وكذلك الاتفاق على تلقي مبالغ كبيرة نظير فيديوهات خاصة أو إرسال فيديوهات على جروب خاص بالمشتركين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحبة قناة "يوميات أنوش" للمحاكمة بعد فتح تحقيق معها واتهامها بخدش الحياء العام ونشر الفسق والفجور، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها.

واعترفت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، موضحة أنها لجأت لذلك بعد طلاقها من زوجها ووفاة ابنتها.