«مكنش قصدي».. القبض على الفنان مصطفى هريدي بعدما صدم 4 شباب بسيارته

السبت، 21-05-2022
01:19 م
تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق حول اتهام الفنان
مصطفى هريدي
باصطدام سيارته بسيارة يستقلها 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد
، ما أسفر عن
إصابتهم بإصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد.
وأمرت النيابة التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث
، لعرضها
على مهندس فني لفحصها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف
على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الفنان، والاستعلام عن حالة المصابين
تمهيدا للاستماع لأقوالهم ومعرفة سبب الحادث
.
كشفت التحقيقات أن المصابين في الحادث
كانوا يستقلون سيارة
ملاكي ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعي فوجئوا بسيارة الفنان
تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.
وقال الفنان مصطفى هريدي
في تحقيقات النيابة العامة، إنه
كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر
عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، "مكنش قصدي أخبطهم".
كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شاب في حادث
مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة
في الحادث
الفنان، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت
النيابة للتحقيق.