مكة محمد صلاح تشارك في مسلسل رمضاني

تنضم مكة محمد صلاح، ابنة النجم محمد صلاح، إلى قائمة ضيوف الشرف في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد".

وتظهر مكة خلال أحداث العمل من خلال مكالمة فيديو، في مشهد من المتوقع أن يكون أحد المفاجآت التي يحملها الموسم الجديد للجمهور.

وكان المسلسل، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، قد حصد نسب مشاهدة مرتفعة في موسمه الرمضاني السابق، مما شجع صناعه على تقديم جزء جديد يحمل تطورات درامية غير متوقعة.

وعلى صعيد السينما، تواصل دينا الشربيني تحقيق نجاحات لافتة، حيث تألقت مؤخرًا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وشاركها البطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومحسن منصور. وتدور أحداث العمل حول شخصية طبيب يقدم نصائح للمتابعين حول العلاقات الزوجية، لكنه يجد نفسه في مواقف صادمة تهدد استقرار حياته الشخصية.

كما شاركت في فيلم "شقو" إلى جانب عمرو يوسف ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، والذي يتناول قصة مجموعة أصدقاء ينخرطون في عالم الجريمة، مما يدفعهم إلى سلسلة من الأزمات والمخاطر غير المتوقعة.

الجزء الثالث من "كامل العدد" من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وسط ترقب من الجمهور لمعرفة تفاصيله الجديدة.