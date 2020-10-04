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مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب
 
الأحد، 04-10-2020 12:48 ص المصريون ـ متابعات
قال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، إنه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب، ووصف حالته بأنه يبدو بخير.
وكتب ماكونيل على تويتر: "أجريت للتو مكالمة أخرى مفيدة مع الرئيس . يبدو بخير ويقول إنه يشعر بأنه على ما يرام"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضاف: "تحدثنا عن شؤون الناس ومحاربة الوباء والتصديق على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، وتعزيز الاقتصاد للأسر الأميركية".
وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في وقت سابق السبت، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا" وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.
وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز: "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية. التقيت به مرات عدة اليوم في أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأميركي بشأن حالته الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا، ودخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ماريلاند.
 
 

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