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"مكافحة كورونا": لو ترامب اتعالج في مصر لتعافى بشكل أسرع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب
 
السبت، 10-10-2020 11:20 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة: «إذا تم علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من (كوفيد- 19) في مصر، لتعافى في وقت أسرع»، بحسب قوله.
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن البروتوكول العلاجي الذي تمت معالجة ترامب به متوفر في مصر، عدا عقار واحد فقط.
وعن مدى مصداقية سرعة شفاء ترامب، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هذا الأمر شيء طبيعي، مشيرًا إلى أن الحالات البسيطة من الممكن أن تتعافى في اليوم الخامس للإصابة.
وتابع: «نحن في مرحلة التفاؤل الحذر، وفرضية الموجة الثانية تزداد، ونجحنا في السيطرة على الفيروس ولم ننتصر عليه، لأنه ما زال موجودا وهناك حالات وفاة بسبب كورونا».
وأردف أنه يجب على المصريين الاطمئنان إذا التزموا بالإجراءات الاحترازية.
وأكد حسني أن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية صارمة بسبب «كورونا» وهذا سبب النجاح الذي نعيشه اليوم.

 

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