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"مكافحة كورونا": لن نسمح أن يكون المريض المصري "فأر تجارب"

لقاح كورونا
لقاح كورونا
الأحد، 20-09-2020 12:40 ص المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات كورونا، ولن نسمح أن يصبح أي مريض مصري فأر تجارب.
وتابع: مصر أقوى مما نتخيل خاصة في إنتاج اللقاحات.. والناس لازم تبطل تسمع وتشوف المواقع القنوات المشبوهة للإخوان.
وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه اليوم السبت، ببرنامج "من القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على فضائية "سكاي نيوز" عربية، أن مصر استطاعت أن تسيطر على الموجة الأولى من الوباء، لكن مازلنا لم ننتصر عليه، وهذه السيطرة تمت بتعاون مجتمعي كامل من الدولة المصرية، لكن العامل الأساسي في نجاحها هو وعي المواطن المصري، مؤكدا على أن الموجة الثانية لها تعريف، وهو الوصول إلى 5% من عدد الإصابات ثم زيادتها مرة أخرى، قائلا: "نتمنى في أوائل 2021 يكون هناك لقاح للقضاء على فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن هناك هاجس في تشابه الأعراض بين الأنفلونزا وكوفيد 19، ولابد من الكشف الطبي المبكر.
وأكد أنه لن يكون هناك لقاح لكورونا في 2020، متمنياً أن يوجد في أوائل 2021 لقاح للقضاء على فيروس كورونا"، موضحًا أن إصابات فيروس كورونا في مصر وصلت إلى مرحلة الثبات، لافتاً إلى أنها لا تزيد ولا تقل عن 10%، ونصل إلى انتكاسة إذا تضاعف هذا الرقم خلال أسبوع إلى 20 أو 30%.
 

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