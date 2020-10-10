"مكافحة كورونا" : احتمالية ظهور الموجة الثانية تزداد

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السبت، 10-10-2020 11:06 م المصريون ـ متابعات
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لـ«مكافحة كورونا» : نحن في مرحلة التفاؤل الحذر، واحتمالية ظهور الموجة الثانية من الفيروس تزداد.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: نجحنا في السيطرة على الفيروس ولم ننتصر عليه، لأنه ما زال موجودا وهناك حالات وفاة بسبب كورونا، ويجب على المصريين الاطمئنان إذا التزموا بالإجراءات الاحترازية.
وأكد حسني، على أن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءاتها الوقائية الصارمة بسبب كورونا، موضحا أن هذا كان سبب للنجاح الذي نعيشه اليوم، مشددا على ضرورة الحذر من الموجة الثانية.

 
 

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