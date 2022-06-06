مقتل 5 من أسرة واحدة.. تفاصيل مجزرة قنا والسبب لن تتخيله!

الإثنين، 06-06-2022
02:47 م
شهدت قرية أبو مناع بمحافظة قنا
، مذبحة أسرية بشعة، حيث
أقدم شاب على إطلاق وابل من الأعيرة النارية على أسرته، نتج عنه مقتل والده و 4 من
أشقائه "2 رجال و2 سيدات"، وإصابة الأم التي نجت من هذه المجزرة
، بسبب
خلاف على الميراث
!.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا
، إخطارًا من غرفة
العمليات يفيد بورود بلاغ بمقتل مُسن وأبنائه الأربعة بطلق ناري في قرية أبومناع غرب
بدشنا.
وتبين مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة بطلقات نارية، تم الدفع بسيارات
الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مقتل «عبدالناصر» وأبنائه الاربعة وهم
"أحمد، محمد، وحيدة، ونجاة" إصابة زوجته "سعاد" بطلق ناري بالساقين،
من عائلة الرضاوين أبومناع غرب؛ بسبب مشاجرة نشبت على إثر خلافات على الميراث
، وتم
نقلها إلى مستشفى قنا
العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
تحريات مكثفة
أكدت التحريات الأولية، أن ابن المجني عليه الأكبر المزارع
"جمال غبد الناصر" أطلق الرصاص وهو في حالة هياج عصبي، على والديه واخوته
وأمه بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا
جهودها لضبط المتهم.
وألقت الأجهزة الأمنية بقنا
القبض على منفذ "مذبحة دشنا"،
وجار عرضه على النيابة العامة.