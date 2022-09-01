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مقتل مواطن مصري في السعودية .. والقاتل لازال طليقًا

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الضحية
Native
Teads
الخميس، 01-09-2022 11:18 ص

توفي مواطن مصري داخل أحد المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، بعد دخوله العناية المركزة منذ 20 يومًا.

وكان المواطن المصري أمجد السيد البدوي حسين، 58 عاما، قد دخل المستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة.

ودُفن المواطن، أمس الأربعاء، في مدافن الحائر بعد الصلاة عليه في مسجد الأمير محمد بن محمد بن سعود بمدينة الرياض.

ولا زالت الجهات الأمنية السعودية تبحث عن القاتل، بعد صدور تقرير الطب الشرعي بالاشتباه الجنائي الذي أودى بحياة المواطن المصري.
وفي أول تعليق رسمي، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتابع القضية مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض، مضيفة أنه حتى الآن لم يتم القبض على القاتل ولم يحدد هويته حتى الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أنها تتابع التحقيقات السعودية وما توصلت إليها من الإجراءات والتحقيقات، وفقا لوسائل إعلام محلية.
 

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