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مقتل معاون مباحث قسم شرطة المقطم على يد والده

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ارشيفية
الأربعاء، 02-08-2023 10:20 ص


لقي النقيبُ محمد رجب الغرياني، معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة؛ مصرعَه، على يد والده؛ بسبب مشادّة كلامية مع والديه.

وتلقّت الأجهزةُ الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بقتل النقيب محمد رجب الغرياني معاون مباحث المقطم، في منزله، بعد تعرُّضه للضرب بالرصاص من سلاح والده المرخّص، وذلك على خلفية نشوب مشادّة كلامية مع والدته، تطور الأمر لدخول والده، فتعدّى عليهم لفظيًّا؛ مما دفع والده لاستخدام سلاحه وأطلق عليه الرصاص.

فانتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، وكشفت عن ملابسات الواقعة، وتمّ نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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