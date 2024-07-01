مقتل فنان شهير وفضيحة لآخر.. توقعات صادمة لـ ليلى عبداللطيف تثير الجدل





كعادتها دائما في إثارة الجدل، كشفت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، عن توقعات جديدة، احتلت بها ترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن مستقبل المطربة شيرين عبدالوهاب، وكذلك الفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي.

عودة شيرين بنجاح كبير

أكدت خبيرة الابراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن الفترة القادمة ستشهد مفاجآت بشأن نجمتين مصريتين، الأولى شيرين عبد الوهاب، التي تعاني من عدة أزمات منذ فترة.

ليلى عبداللطيف

وأضافت في برنامج “ساعة الصفر” على قناة “الجديد”، مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، أن شيرين عبدالوهاب ستعود قريبًا للمسرح بنجاح متفوق، مشيرة إلى أنها ستحيي حفلات في لبنان، خاصة أن جمهورها في لبنان كبير جدا ومتلهف لرؤيتها.

شيرين عبدالوهاب

وتابعت ليلى عبد اللطيف: “أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت”.

صراعات شيرين بعد غدر شقيقها بها

تعيش شيرين عبد الوهاب فترة صعبة من الصراعات مع شركة إنتاج وشقيقها، لتدور رحى المعركة الأخيرة بين المطربة والموزع حسن الشافعي ومحمد الشاعر، فضلا عن شقيقها.

شيرين عبدالوهاب وشقيقها

وقالت شيرين، في أحدث تعليق لها على الأزمة إن شقيقها “وقّع عقدا بدون علمي بتوكيل تم إلغاؤه، والأغرب من ذلك أنه تم تحرير العقد بذات تاريخ إصدار التوكيل، أي نفس يوم صدور التوكيل هو يوم تحرير العقد”.

شيرين وحسن الشافعي

ونفت شيرين عبدالوهاب تعاقدها مع شركة حسن الشافعي، قائلة: “كيف تدعون أنني تعاقدت معكم وأنا لم يصلني منكم أي تقرير كل شهر أو شهرين عن حجم أرباحي من عدد المشاهدات”.

تعاون فني بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وعن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أعربت عبداللطيف عن أملها في عودتهما للتعاون الفني بعد الطلاق، مؤكدة على قوة الصداقة بينهما ومتفائلة بعودتهما للحياة الزوجية مجددًا.

العوضي وياسمين عبد العزيز

وفيما يتعلق بعودة ياسمين عبدالعزيز للفن، أشارت ليلى عبداللطيف إلى عودتها للتمثيل بأعمال كبيرة واستكشافها للغناء الاستعراضي، مقارنة بالفنانة الراحلة سعاد حسني، معبرة عن تفاؤلها بمستقبلها الفني المشرق.

مقتل فنان شهير وفضيحة آخر

استكملت ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للجدل، بتوقع مقتل فنان كبير من نجوم الصف الأول، بطريقة قاسية.

ليلى عبد اللطيف

وقالت ليلى عبد اللطيف، إن لبنان سوف يودع أحد الأصوات الجميلة التي تنتمي إلى نجوم الصف الأول، حيث سيتم وفاة هذه الشخصية خلال الفترة المتبقية من 2024 إلى منتصف عام 2025.

خبيرة الأبراج

وتابعت، أنها تتوقع فضيحة ممثل عربي شهير لم تكشف عن جنسيته، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم شكوى ضد هذا الممثل بالصوت والصورة بتهمة الاختلاس والتزوير، وقد نراه وراء القضبان بسبب هذه الفضيحة الكبيرة التي ترتبط بسيدة أعمال عربية سوف تخرج على وسائل الإعلام لتفضح هذا الممثل.