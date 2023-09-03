مقتل شاب مصري في لبنان بطريقة بشعة

ألقت وسائل الإعلام اللبنانية الضوء على جريمة مأساوية ومحزنة في العاصمة بيروت راحت ضحيتها شاب مصري.



وفقد شاب مصري يدعى "زياد المصري" حياته في هجوم بالسكاكين بعد اشتباك مع مجموعة من الشبان من "آل الصوصة" في منطقة أبو شاكر على الطريق الجديدة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن "زياد المصري" كان في الثلاثينات من عمره ومتزوجاً ولديه ولد، وكان يعمل كحارس في بلدية بيروت.

وأسفرت الجريمة أيضًا عن إصابة شقيق زياد، "مهند المصري"، بجروح خطيرة ووصفت حالته بأنها حرجة.

ونُقِل "مهند" إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويخضع للمراقبة الطبية المستمرة.

فور وقوع الحادث، باشرت السلطات الأمنية اللبنانية التحقيق في الجريمة واعتقلت عددًا من المشتبه بهم للتحقيق وكشف ملابسات الحادث والدوافع وراءه.