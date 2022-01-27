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مقتل سعودي دهسًا تحت أقدام فيل غاضب

nature10
فيل
Native
Teads
الخميس، 27-01-2022 11:10 ص
لقي سائح سعودي مصرعه تحت أقدام فيل خلال رحلة سافاري في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلن مسؤول في هيئة الحياة البرية في الدولة الأفريقية الأربعاء.
ووقع الحادث الثلاثاء في حديقة "مورشيسون فولز" حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقلّه هو والأصدقاء الذي كان برفقتهم، بحسب بيان صادر عن المتحدّث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا بشير هنغي.
وأوضح هنغي أنّ "الفيل هجم عليه وقتله على الفور".
وقال القيّمون على الحديقة العامة إنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في مقتل السائح السعودي وستراجع بروتوكولات السلامة بغية "منع تكرار مثل هذه الحوادث".
ووقعت هجمات أخرى سابقاً من قبل حيوانات بريّة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وفي العام 2018، قتل نمر طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات هو ابن أحد حرّاس حديقة أخرى في غرب البلاد.
 

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