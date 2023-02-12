



أقدم مواطن على قتل جزار، طعنا بالسكين، في محافظة الجيزة بسبب رفض الأخير أن يؤجل للمتهم دفع 100 جنيه من حساب اللحمة التي اشتراها من محله.

وتلقى قسم الشرطة، إخطارًا من أحد المستشفيات في المنطقة يفيد بوصول جزار مصابا بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت التحقيقات أن الزبون دفع حساب اللحمة ناقصًا 100 جنيه، وأخبر الجزار بأنه سوف يدفعها له في المرة المقبلة، ولكن المجني عليه رفض وحاول أخذ اللحمة منه.

ورفض المتهم إعادة اللحمة مرة أخرى للجزار، ما تسبب في مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه في الصدر أدت لوفاته، وتم ضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.