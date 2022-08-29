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مقتل ثلاثة في جلسة صلح.. تفاصيل مجزرة حدائق القبة

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الشرطة
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الإثنين، 29-08-2022 08:55 ص

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي شخصين من المتورطين في واقعة مقتل مسجل خطر إثر مشاجرة مع شقيق أحدهما أدت إلى قتلهما علي يده خلال جلسة صلح بمعرفة أهالي حدائق القبة.
تلقي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية إخطارا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شقيقين علي يد مسجل خطر، وقتل الأخير علي يد شقيق المجني عليهما الذي استعان بآخرين للانتقام منه وهو ما كشفت عنه التحريات الأولية بعد أن تحولت جلسه صلح بين القتلي إلى مجزرة.
علي الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم ضبط ٢ من المتورطين في جريمة القتل والسلاح المستخدم وتم تحرير محضر والعرض علي النيابة للتحقيق .

فيما تم التحفظ علي الجثث الثلاثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .
 

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