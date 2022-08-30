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مقتدى الصدر يفاجئ الجميع باعتزال السياسة ويتبرأ من أنصاره: لم أدع لثورة مسلحة (فيديو)

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مقتدى الصدر
Native
Teads
الثلاثاء، 30-08-2022 02:05 م
قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن "هذه ليست ثورة التي فيها السلاح"، مؤكدا أنه "ينتقد ثورة التيار الصدري".

وفي مؤتمر صحفي، قال مقتدى الصدر: "أحزنني كثيرا ما حدث أمس..أردت ثورة سلمية وليس بالسلاح"، مضيفا: "اعتزلت السياسة بشكل نهائي..أنا مواطن عراقي ولا دخل لي بالسياسة".

وأردف: "خلال 60 دقيقة ما لم ينسحب الصدريون من البرلمان، فأنا أتبرأ منهم".

وأكمل الصدر: "الميلشيات الوقحة هي التي أعطت أوامر بإطلاق الرصاص"، متابعا: "لو حليتم الفصائل المسلحة لما حدث ذلك".
 

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