مقتدى الصدر يثير جدلًا: الإسلام لا يتعارض مع «الديانة الإبراهيمة»

الخميس، 04-03-2021
01:08 م
المصريون
أحدث مقتدى الصدر
، زعيم التيار الصدر
ي الشيعي في العراق،
موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة تطرق فيها إلى مصطلح
"الديانت الإبراهيمية
" وأن الإسلام لا يتناقض مع "وحدة الديانات"
تحت "لا إله إلا الله".
جاء ذلك في بيان نشره الصدر
على صفحته بتويتر، حيث قال:
"على الرغم من أنه من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لأن الدين عند الله
الإسلام إلا أنه يطرح هذه الأيام مصطلح (الديانت الإبراهيمية
) لتشمل كلا من الإسلام
والمسيحية واليهودية.. ولعله نفس مصطلح (الديانات السماوية) والتي جاء بها الأنبياء:
محمد بن عبدالله وعيسى بن مريم وموسى بن عمران سلام الله عليهم أجمعين لتشمل كتبهم
القرآن والإنجيل والتوراة".
وتابع الصدر
قائلا: "وإن كلا من الأديان والأنبياء وكتبهم
السماوية من نور واحد، فالله نور السماوات والأرض.. نعم إنها من سراج واحد"، لافتا
إلى أنها يجب أن تكون تحت عدد من المشتركات هي: الإيمان بالله وحده والإيمان بالميعاد
والتمسك بالأعمال الصالحة واحترام الأديان فيما بينها..
وأضاف: "إذن فلا تناقض بين أن يكون الدين عند الله الإسلام
وبين وحدة الأديان تحت راية لا إله إلا الله.."