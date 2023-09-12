مقاطع مخلة.. حبس سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه





قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة عارضة الأزياء المثيرة للجدل سلمى الشيمي بالحبس عامين، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

وصدر قرار المحكمة الاقتصادية بحق سلمى الشيمي، بعد إدانتها بتهمة التعدي على القيم الأسرية، ومشاركة مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء.

فور صدور الحكم، تقدمت "سلمى" باستئناف عليه، وحُددت جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره.

بداية الأزمة

كان أحد المحامين تقدم بعدد من البلاغات ضد عارضة الأزياء، متهما إياها بنشر مقاطع فيديو وصور منافية للآداب العامة

وصدر لاحقا أمر إحالتها للمحاكمة، وفيه جرى اتهامها بإنشاء حسابات إلكترونية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلت فيها بملابس فاضحة وعمدت إلى الرقص، بشكل يمس بالقيم التربوية للأسرة المصرية.





