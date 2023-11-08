مقاطع فاضحة.. ضبط سيدة الإسكندرية صاحبة الفيديوهات المخلة

مقاطع فاضحة صورتها سيدة وبثتها عبر الإنترنت ظنت أنها ستمنحها ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة العمل واضعة راغبي المتعة الحرام هدفًا لاستقطابهم لكن النهاية جاءت صادمة.

إدارة الرصد بمباحث الآداب تابعت نشاط سيدة تعمل على تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب تبثها عبر الشبكة العنكبوتية؛ بهدف استقطاب راغبي ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها لها عن طريق المحافظ الإلكترونية.

بتقنين الاجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها هاتف محمول وفلاش ميمورى بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الآثم.

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.