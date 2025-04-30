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مقابل وزنه ذهب.. محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة التفاوض للتنازل عن القضية

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الأربعاء، 30-04-2025 09:54 ص

 

كشف المحامي عصام مهنا، دفاع الطفل "ياسين" المجني عليه في واقعة هتك العرض على يد مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن تفاصيل جديدة في القضية.

وقال "مهنا"، إن والدة المجني عليه اتهمت المدير المالي للمدرسة بالاعتداء على نجلها، إلى جانب عاملين آخرين بالمدرسة، بالاشتراك في الجريمة، وأن النيابة العامة قررت إحالة المتهم الرئيسي فقط إلى المحاكمة.

 

وتابع "مهنا" أن المدرسة لم تتواصل مع أسرة الطفل للتفاوض أو التنازل عن القضية، مؤكدًا أن الأسرة ميسورة ماديًا ولا تسعى وراء المال، بل تسعى فقط للحصول على حق نجلهم، مضيفًا: "ولا كل فلوس الدنيا تساوي انتهاك حق طفل".

جاء ذلك بعد تداول تصريحات منسوبة لوالد الطفل يقول إنه تم عرض وزن الطفل ذهب للتنازل عن القضية ولكنه رفض.

 

وقررت النيابة العامة، إحالة مدير مالي بإحدى المدراس الخاصة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل "ياسين" داخل المدرسة.

 

وحددت المحكمة المختصة جلسة 30 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

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