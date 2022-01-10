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مفيد فوزي يحرج إعلامية على الهواء: كان لازم تقفي وترحبي بي

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مفيد فوزي
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الإثنين، 10-01-2022 10:19 ص

أحرج الإعلاميمفيد فوزي، مقدمة برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، الاعلامية ياسمين عز بسبب عدم وقوفها للترحيب به.
وقبل بدء الحوار، وجه مفيد فوزي التحية للمذيعة ياسمين، وقال: “أشكرك على الترحيب ولي ملاحظة، بس تتقبليها، لما دخلت الاستديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي، ليس لأني ذلك الاسم الكبير ولا صاحب الشهرة، ولكن لأني من آباء المهنة.
وتابع: لكن يغفر لكِ صغرك وهدوؤك ولبسك الملائكي، قولت معلش يغفر لها لأنها شابة من نونو المقدمات، ويغفر لها هدوؤها، وإنما التقينا لقاء الغرباء لو أنتي قدمتي خطوتين كنت سأصبح أكثر سعادة”.
دوردت سمين عز قائلة: “حاولت الاتصال بك أمس عدة مرات للتقرب منك قبل الحلقة، ولكن أبلغوني أنك نائم، وأرسلت رسالة خاصة لك على الواتس آب ولكن لم تجب، أما عن سبب عدم وقوفي للترحاب بك السماعات والأجهزة الموصلة للصوت أعاقتني من الوقوف للترحاب بك، أنا في 3 ميكروفونات ورايا، ولك مني كل الترحيب، ليرد مفيد فوزي عليها قائلًا: “يُقبل العذر.. براءة”.
 

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