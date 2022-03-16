مفسرة أحلام تصدم الجميع: شيرين ستموت منتحرة بهذه الطريقة

الأربعاء، 16-03-2022
10:24 ص
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية،
بتصريحات مفسرة الأحلام أسماء بدوي، عن الفنانة شيرين
عبد الوهاب، بعد أزمة
شيرين
الأخيرة وظهورها بإطلالات غير اعتيادية في حفلاتها.
وصدمت بدوي جمهور شيرين
باعترافها بأنها شاهدت رؤيا عن
الفنانة
، وتفسيرها أن شيرين
قد تنتهي حياتها بالانتحار
، وطالبت المقربين منها
بالاهتمام بها.
وكتبت بدوي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي
:"أتمنى اللى قريب من الفنانة
شرين عبدالوهاب ينتبه عليها، فى رؤيا تحذر من
خطر الانتحار
باستخدام حبوب والله أعلم، أرجو اللى يعرفها يكون إلى جانبها ويدعمها".
وكانت شيرين
فاجأت محبيها بإطلالتها مؤخراً خلال حفلها
في مهرجان "فبراير الكويت"، بظهورها بوزن زائد، وكذلك ببكائها وتأثرها
على المسرح أثناء أدائها الأغاني الحزينة والعاطفية.