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مفتوح الصدر.. رانيا يوسف تحدث ضجة بفستانها في مهرجان القاهرة السينمائي(صور)

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رانيا يوسف
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الإثنين، 21-11-2022 12:26 م
بعد غيابها عن حفل الافتتاح، حضرت الفنانة رانيا يوسف "الأفتر بارتي" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

وارتدت الفنانة فستانا قصيرا عاري الصدر باللونين الأزرق والكحلي يتميز برقته وبساطته، وأكملت إطلالتها بشعر مرفوع لأعلى ومكياج هادئ.

وتسبب الفستان في إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة، معتبرين أنه مفتوح الصدر بشكل مثير، ومطالبين الفنانة بالتوقف عن إثارة الجدل واستعراض جسمها في فساتين قصيرة وضيقة.
وتردد أن غياب رانيا عن حفل افتتاح المهرجان كان بسبب "الدريس كود"، بعدما فرض الفنان حسين فهمي على حضور الحدث الفني الأهم في مصر الالتزام به.

لكن الممثلة ظهرت في المهرجان ابتداء من يومه الثالث، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذهبيا اللون ومفتوح الصدر.
وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأحد 13 نوفمبر بالقاهرة بمشاركة كوكبة من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام حفل الختام مساء الثلاثاء 22 الشهر الجاري.




 

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