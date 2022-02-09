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مفاوضات مع روسيا للإفراج عن شحنة برتقال مصرية

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برتقال
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Teads
الأربعاء، 09-02-2022 01:03 م
ناقشت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع السفير الروسي في القاهرة ،غيورغي بوريسينكو، مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال المصرية في موانئ روسية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الوزيرة جامع ناقشت مع السفير الروسي "آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك باحتجاز شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري في العاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالى 2 مليون طن سنويا، لافتة إلى أنه يجري تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول".
من جانبه، أوضح السفير الروسي أن "السفارة الروسية في القاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات حجز شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية، لافتا إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن".
 

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