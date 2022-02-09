مفاوضات مع روسيا للإفراج عن شحنة برتقال مصرية

الأربعاء، 09-02-2022
01:03 م
ناقشت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع السفير الروسي في القاهرة
،غيورغي بوريسينكو، مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال المصر
ية في موانئ روسية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة المصر
ية، أن الوزيرة جامع ناقشت مع
السفير الروسي "آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية
الروسية لحماية المستهلك باحتجاز شحنات برتقال مصر
ية موجهة للسوق الروسية، مشيرة
إلى أن الحكومة المصر
ية متمثلة في المكتب التجاري المصر
ي في العاصمة الروسية موسكو
والحجر الزراعي المصر
ي تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة المصر
ية حريصة على تصدير منتجات مطابقة
للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية، خاصة وأن مصر
تحتل المرتبة
الأولى عالمياً في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالى 2 مليون طن سنويا،
لافتة إلى أنه يجري تصدير البرتقال المصر
ي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين
واليابان وغيرها من الدول".
من جانبه، أوضح السفير الروسي أن "السفارة الروسية في القاهرة تتابع
باهتمام بالغ تطورات حجز شحنات البرتقال المصر
ية بالموانئ الروسية، لافتا إلى أن
السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه
المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن".