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مفارقة عجيبة.. واقعة تنبأت بطريقة وفاة مصطفى درويش قبل عامين

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مصطفى درويش
الثلاثاء، 02-05-2023 11:57 ص

لا تزال صدمة الوفاة المفاجئة للممثل الشاب مصطفى درويش تسيطر على الرأي العام، وما زاد من الصدمة هو أن الممثل الراحل شارك قبل عامين في مسلسل مات فيه بنفس الطريقة، مما جعل المغردين يتداولون تلك المفارقة بشكل كبير.

وكان درويش قد شارك عام 2021 في مسلسل "إلا أنا.. ويبقى الأثر"، وخلاله تم الإعلان عن وفاته المفاجئة، من قبل شقيقه في المسلسل، الممثل كريم محجوب، عبر موقع فيسبوك، في طريقة طبق الأصل لإعلان خبر وفاته في الحقيقة.

في الحقيقة، تماما مثل المسلسل، أعلن هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، الإثنين، عبر موقع فيسبوك وفاة شقيقه بشكل مفاجئ، ما نتج عنه صدمة كبيرة في الوسط الفني والرأي العام في مصر.
مؤلفة المسلسل تكشف الكواليس
كاتبة سيناريو وحوار مسلسل "إلا أنا.. ويبقى الأثر"، أماني التونسي، كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية" كواليس قصة وفاة مصطفى درويش في المسلسل ورد فعلها حينما حدثت في الواقع قائلة:
مصطفى درويش كان يقوم بدور رجل أعمال شاب اسمه إيهاب في المسلسل، ومات بشكل مفاجئ.
 حينما تم عرض هذا الدور على مصطفى كان فرحا به جدا ولم يتخوف من مسألة وفاته في المسلسل.
 الدور حقق تفاعلا كبيرا مع الجمهور وقت عرض المسلسل، ومصطفى وضع صورة وفاته بالمسلسل على فيسبوك وعليها نعي وشريط أسود.
تم تداول الصورة بشكل كبير وقتها فتواصلت معه وأقنعته بأن يحذف تلك الصورة لأنها فأل ليس جيد عليه، وبعد محاولات اقتنع وحذفها من صفحته في فيسبوك.
هناك أعمال درامية كثيرة تطابقت قصتها مع قصة وفاة أبطالها في الواقع، إلى حد يصفه البعض بالتنبؤ.
طبعا لم أخاف من فكرة أن ما كتبته حدث في الواقع، لأن كل شيء بيد الله، ولكنني حزنت بشدة لوفاة مصطفى درويش لأنه كان طيبا وخلوقا.

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