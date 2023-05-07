مفاجأة يفجرها حسام موافي عن الطعمية التي تُباع في المحلات





فجر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مفاجأة عن "الطعمية" التي يتم بيعها في المحلات.

وقال موافي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج باب الخلق على قناة النهار للإعلامي محمود سعد: إن أغلب "أطعمة الشارع" تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم، وتسبب مشكلات في عضلة القلب.

وأضاف: "كل ما خرج من الأرض صحي، وكل ما مشي على الأرض غير صحي، عدا السمك، ويجب التقليل من اللحوم وخاصة اللحوم التي تحتوي على الدهون".

وعن الطعمية التي تباع بالشارع، كشف "موافي": "الطعمية من المأكولات الصحية، ولا تسبب رفع الكوليسترول في الدم.. ولكن قليها في زيت معاد استخدامه لعدة مرات قد يسبب أمراض أخرى غير ارتفاع الكوليسترول في الدم".