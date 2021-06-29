الثلاثاء 29 يونيو 2021
توقيت مصر 21:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

إقالة مدرب بيراميدز بعد الخروج من الكونفدرالية

مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا من جديد

فيديو/ الجيش يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه: مصري 100%

«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني

حسن راتب أمام النيابة: تعرفت على علاء حسانين في جلسة ذكر وحب الرسول

سفارة السعودية في الكويت توضح الفئات المسموح لها الدخول

وزير الري يكشف عن الخطوة القادمة لمواجهة أزمة سد النهضة

خطوة غير مسبوقة.. أين ظهرت الشيخة لطيفة بعد غيابها عن الأنظار؟

ADS
 

مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

844218_0
.
Native
الثلاثاء، 29-06-2021 08:24 م

أعلن الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، والد كل من رجال الأعمال، نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وسميح ساويرس ، وعميد عائلة ساويرس في مصر.
وأكد مصدر، أن أنسي ساويرس توفي مساء أول أمس الأحد الماضى، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء.
وكشف المصدر – حسب موقع صدى البلد- سبب تأخر الاعلان عن خبر الوفاة وذلك لترتيب الأوضاع حتى لا تتأثر البورصة.
أكد القمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية له اليوم أنه سيتم إقامة قداس صلاة جنازة، أنسى ساويرس، بكنيسة العذراء بالجونة.
وأضاف القمص مينا عزيز، أنه سيترأس قداس صلاة جنازة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا ارميا مدير المركز الثقافى القبطى بالقاهرة.
وعن السيرة الذاتية للراحل، توفي أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 عاما، حيث ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950.
 

إقرأ ايضا

2208486_1605179672

إقالة مدرب بيراميدز بعد الخروج من الكونفدرالية

Capture

فيديو/ الجيش يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه: مصري 100%

19_2020-637427796259871156-987

«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني

أخبار متعلقة

749

وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس

15904927693186069

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

حسن-وسعاد

حسن يوسف: خطأ ارتكبته سعاد حسني أدى لوفاتها (فيديو)

60cf92554c59b738e948352c

دفن المخرج هاني جرجس في مقابر المسلمين: رفض إعلان إسلامه منعًا للفتنة

images

بعد زواج 13 عامًا.. زوجة رجل أعمال تُصدم أثناء استخراج بطاقة

57AFC1E7-ED4B-42BC-8A76-E4AFF5DAA595

وفاة الفنان باسل أحمد بعد صراع مع المرض