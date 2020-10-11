مفاجأة..هذه الطفلة أصبحت أشهر مطربة في الوطن العربي

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سميرة سعيد وقت الطفولة
سميرة سعيد وقت الطفولة
 
الأحد، 11-10-2020 07:25 ص المصريون
تداولت صفحات السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، حيث قامت هي بنشرها منذ فترة على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، حيث تفاعل معها متابعيها بشكل لافت وأشادوا ببرائتها وجمالها، وهناك من قال إنها لا تشبهها بالقدر الكافي.
أنها صورة النجمة المغربية “سميرة سعيد” عندما كان عمرها 10 سنوات،  التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .
 

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