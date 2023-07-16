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مفاجأة.. هاني رمزي يظهر للرد على جدل "هجرته إلى كندا"

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هاني رمزي
الأحد، 16-07-2023 12:26 ص

 

حل الفنان هاني رمزي ضيفاً في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسي والذي يذاع عبر قناة "صدي البلد".

 

وبسؤال هاني عن السبب وراء اختفائه رد ضاحكاً: "أنا مختفي في الساحل الشمالي أحلى اختفاء".

 

وعن حقيقة الشائعات التي روجت لها بعض القنوات الإخوانية بشأن هجرته للخارج وبالتحديد لكندا، أوضح : "والله أنا أصلاً مش مهتم بالناس دي خالص ولا بتفرج ،لكن الحقيقة اتفاجئت وصحيت على كمية رسائل بتقولي انت ليه تركت مصر وروحت كندا، وبعدين ليلة ما اتقال الكلام ده كنت بتفرج على مسرحية في المسرح القومي ومستمتع جداً وطلعت تاني يوم الساحل".

 

واستكمل: "وقولت للناس اللي كلمتني انتوا اخدتوا الموضوع بجد ولا إيه؟، دي ناس بتهري وللأسف معرفوش حتى يكدبوا وتقريباً هم قروا بوست كتبه خالد منتصر وكان كاتب فيه إنه هيسافر هو وهاني رمزي لكندا يوم 30/ 9 لخدمة مصر واحنا لما بنسافر الدول دي بنقابل العظماء من المصريين اللي هجروا والعظماء دول قلبهم على البلد وبيحبوا مصر".

 

مضيفاً: "ومعانا ناس كتير مسافرة أحمد حلمي، محمد صبحي، ناس كتير من الفنانين مابيتأخروش الحقيقة عن هذا النداء ونسافر نلف العالم يا سيدي عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر الناس اللي محتاجة وعشان نبقى متواصلين مع الناس اللي هجرت وإحساس الناس اللي في الغربة بمصر أكتر بكتير من الناس اللي جوا مصر".

 

جدير بالذكر أن أخر أعمال هاني رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.

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