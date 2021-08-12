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مفاجأة.. نجوى كرم تتزوج شاب إماراتي معروف يصغرها بـ 15 عامًا

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الخميس، 12-08-2021 01:53 م

كشف الإعلامي اللبناني ايلى باسيل، هوية خطيب الفنانة نجوى كرم، والذي يصغرها بـ 15 عامًا.
وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.
وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان.
وكانت الفنانة نجوى كرم، تمكنت من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، بعد طرح أغنيتها الجديدة مغرومة 2 .
حققت أغنية مغرومة 2 للفنانة  نجوى كرم نسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة .
أغنية مغرومة 2 من غناء نجوى كرم وكلمات وألحان: نبيل الخوري، وتوزيع: داني حلو.




 

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