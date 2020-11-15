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مفاجأة.. نجل «أحلام» ينجح في الصلح بين والدته و«أصالة» بحيلة ذكية

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أحلام وأصالة
 
الأحد، 15-11-2020 12:39 م المصريون

نجح فاهد مبارك الهاجري، نجل الفنانة الإماراتية أحلام، في الصلح بين والدته والفنانة السورية أصالة نصرى، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب ابن أحلام متسائلاً: "الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة ؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي تسمع لأصاله أكثر مني". وردت أصالة على تغريدة “فاهد” قائلة: “‏لا تتخيّل يا فاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)”.
فيما ردت أحلام على تعليق أصالة على كلامها لإبنها، وكتبت: "مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه".
وكانت أصالة قد كتبت لأحلام: "منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".
وبذلك نجح فاهد في حل الخلاف بين والدته وأصالة، على الرغم من مرور فترة كبيرة على القطيعة بينهما.
 

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