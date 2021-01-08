مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي لهذا النادي

الجمعة، 08-01-2021
01:40 م
المصريون
وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، علي رحيل صلاح محسن مهاجم
الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
جاء ذلك خلال تصريحات لـ عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" الذي أكد أن ذلك يأتي في ظل عدم نجاحه في إثبات أحقيته بالتواجد في القلعة الحمراء، وعدم استغلال الفرص التي منحها له الجهاز الفني.
وأضاف أن موسيماني
وافق على تجديد إعارة اللاعب إلى سموحة مرة أخرى، في ظل تمسك مسؤولي النادي السكندري بالتعاقد مع اللاعب بعد التألق معهم خلال الموسم الماضي.