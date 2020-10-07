الأربعاء 07 أكتوبر 2020
توقيت مصر 01:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن رفع أجور المعلمين

"شوقي" يكشف مفاجأة لأولياء الأمور بعد اعتراضهم على التعليم عن بعد

مفاجأة.. مستشار الرئيس: نستخدم الدواء المعالج لـ«ترامب» من كورونا في مصر

وزير التعليم: النظام الجديد يُركز على هذا الأمر الهام

أسرار جديدة حول فاجعة وفاة عروسين الشرقية ليلة زفافهما

بالأسماء.. غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام انبي

أوكراني يقبل أرض مصر فور نزوله من الطائرة

لجنة مكافحة كورونا توضح طريقة انتقال الفيروس عبر الهواء

صدمة..سعر فستان سميرة سعيد الأحمر في The Voice Senior

مفاجأة.. مستشار الرئيس: نستخدم الدواء المعالج لـ«ترامب» من كورونا في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
 
الأربعاء، 07-10-2020 12:08 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأدوية التي استخدامها الرئيس الأمريكي ترامب لعلاج فيروس كورونا ليست جديدة وتستخدم في مصر.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدواء الذي تناوله ترامب هو جزء من بروتوكول العلاج المصري، ويستخدم في دول أخرى، منوها بأنه طالما المعلومات الإكلينيكية عن حالة ترامب غير متوفرة، فلا يمكن التحدث عن طبيعة وضعه.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزير التعليم

"شوقي" يكشف مفاجأة لأولياء الأمور بعد اعتراضهم على التعليم عن بعد

طارق شوقي

وزير التعليم: النظام الجديد يُركز على هذا الأمر الهام

أخبار متعلقة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

لقاح صيني لـ «كورونا»

​"الصحة" تكشف تفاصيل تجربة لقاح فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

لقاح

"الصحة" تكشف شروط التطوع لتلقي لقاح فيروس كورونا