مفاجأة.. مرتضى منصور انفعل على وزير الرياضة وتقدم باستقالته
مرتضى منصور
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الإثنين، 31-10-202209:15 ص
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك حول
استقالة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وقال ميدو خلال برنامج الريمونتادا الذي يقدمه على فضائية المحور، إن
المستشار مرتضى منصور انفعل خلال جلسته مع وزير الشباب والرياضة وتقدم باستقالته
بسبب عدم رفع الحجز على أموال خزينة نادي الزمالك.
وأضاف ميدو تم رفض الاستقالة وعدم التطرق إلى الفكرة على الرغم من تصميم
المستشار مرتضى منصور على ذلك حتى تعود أموال خزينة الزمالك لمكانها.
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن موقف المستشار مرتضى منصور من
الحجز على أموال نادي الزمالك من قبل ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.
وقال ميدو خلال تصريحاته على فضائية المحور في برنامج الريمونتادا، إن
ممدوح عباس من حقه أن يطالب بحقوقه التي صرح أنه أنفقها على الزمالك خلال فترة
توليه رئاسة مجلس إدارة الزمالك، وليس من حقنا أن نقول له لا تطالب بحقوقك.
وأضاف ميدو أن، الخناقة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور ولا تخص نادي الزمالك،
الأكثر تضرراً في الأمر هو نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، فلابد من التغاضى عن
بعض الأمور لحل الأزمة.
وتابع: “أعلم جيداً المبلغ الذي يطالب به ممدوح عباس وهو حوالي 85 مليون
جنيه وهذا المبلغ أعلمه صحته فهو من داخل الأوراق بنادي الزمالك ولا أتحدث بشكل
عشوائي”.