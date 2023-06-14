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مفاجأة مدوية.. سمكة القرش التي افترست السائح الروسي التهمت اثنين قبله

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سمكة القرش
الأربعاء، 14-06-2023 11:15 ص

 

 

مفاجأة مدوية فجرها عالم أحياء بحري روسيّ عن القرش الذي التهم سائحًا روسيًا قبل أيام في مدينة الغردقة.

وقدم ديمتري أورلوف نظرية جديدة بشأن واقعة التهام الشاب الروسي فلاديمير بوبوف الأسبوع الماضي، موضحًا أن القرش القاتل له سوابق خطيرة.

وقال عالم الأحياء الروسي، ومؤسس شركة "RuDIVE" العاملة بالبحر الأحمر، إن سمكة القرش من نوع "النمر" يشتبه بأنها قتلت شخصين قبله الصيف الماضي.

وأضاف "أورلوف" أن سمكة القرش ربما كانت حاملًا حين التهمت سائحة نمساوية في أحد منتجعات البحر الأحمر بمصر في يوليو الماضي، وفقًا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وأشار عالم الأحياء الروسي إلى أن سمكة القرش التهمت أيضًأ سائحًا من رومانيا على بعد 650 قدما عن الشاطئ، مرجحًا أنها كانت حاملا العام الماضي وحملت مرة أخرى هذا العام.

ولعجزها عن مطاردة الأسماك واصطيادها، يفترض عالم الأحياء الروسي أن سمكة القرش تذكرت مكانًا التهمت فيه فريسة سهلة، فعادت مرة أخرى إلى الشواطئ المصرية والتهمت السائح الروسي.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة هجوم قرش الغردقة على السائح الروسي، وسمع صوت لضحية وهو يصرخ مستغيثًا "بابا.. بابا"، فيما شاهد السائحون سمكة القرش وهي تلتهم الشاب وتسحبه تحت الماء.

 

وشوهد جسد الضحية وهو يدور في الماء، بينما ارتفعت قدماه فوق السطح، وقال أحد الشهود: "القرش أكل بقاياه ورفاته"، وأضاف آخر: "القرش أكل الرجل أمام عيني.. وتمكنت الفتاة من الهرب".

 

وقبلها، تحدث والد السائح الروسي عن ابنه ضحية هجوم القرش، واصفًا الحادثة بأنها "صدفة سخيفة للغاية"، وقال يوري بوبوف إن المأساة استغرقت بضع ثوانٍ فقط، حين شوهد ابنه بين فكي القرش القاتل.

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