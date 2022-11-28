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مفاجأة.. مدرب الكاميرون يطرد حارس المرمى الأساسي من مونديال قطر

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مدرب الكاميرون
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الإثنين، 28-11-2022 12:55 م

في واقعة غريبة، قرر المنتخب الكاميروني استبعاد نجم الفريق وحارس المرمى المخضرم، أندريه أونانا، من تشكيلة الفريق المشاركة في مونديال قطر.

وتفاجأت جماهير الكاميرون بغياب حارس المرمى أندريه أونانا عن تشكيلة منتخب الكاميرون في مباراتها "المصيرية" أمام صربيا، ظهر الاثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر.

وتبين لاحقا أن المدرب ريغوبرت سونغ قرر استبعاد أونانا من معسكر المنتخب، بشكل نهائي، والاعتماد على الحارس البديل ديفس إيباسي، حارس مرمى نادي أبها السعودي.

ووفقا لمصادر رياضية، فأن سبب الخلاف هو طلب المدرب سونغ من أونانا الالتزام بطريقة حراسة "تقليدية"، دون الخروج من مرماه والبحث عن التمرير بقدمه كثيرا.

هذا الطلب أدى لخلاف كبير، حيث أصر أونانا، لاعب إنتر ميلانو الإيطالي، على الحفاظ على طريقته في اللعب، التي تحمل جرأة بالخروج من المرمى واللعب بقدميه، ورفض "تغيير أسلوب لعبه" من أجل المدرب، مما أدى لاستبعاده.

 

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