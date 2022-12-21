الخميس 22 ديسمبر 2022
توقيت مصر 02:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

انتظرها الملايين.. «واتساب» يفاجئ الجميع بميزة جديدة

فيديو صادم.. إحالة قارئ شهير إلى النيابة العامة بسبب هذا المقطع

طالبان تحكم.. حظر التعليم الجامعي على الفتيات

أشرف زكي يعلن وفاة الفنان كمال سليمان

خذوا حذركم.. وفاة طالب ابتدائي مارس «تحدي تشارلي» ووالدته تكشف ما حدث

مفاجأة.. محاكمة القاضي أيمن حجاج قاتل شيماء جمال في قضية جديدة

إلهام شاهين تثير الجدل: «مينفعش ربنا يعمل كده!»

«أخوك اغتصبني وصورني».. ينهي حياة شقيقه أمام المارة في الشارع: غسلت شرفي

وسيطة زواج سعودية تكشف أكثر الجنسيات طلبًا لزواج المسيار والمهر المطلوب

أول قرار قضائي ضد الصيدلي أكبر منتج أفلام إباحية في مصر

ADS
 

مفاجأة.. محاكمة القاضي أيمن حجاج قاتل شيماء جمال في قضية جديدة

download
القاضي والاعلامية
Native
Teads
الأربعاء، 21-12-2022 11:42 ص
على الرغم من صدور حكم ضده بالإعدام شنقا، بعد إدانته بقتل الإعلامية شيماء جمال، قررت النيابة حبس القاضي أيمن حجاج 4 أيام في قضية جديدة.

القضية الجديدة يواجه فيها القاضي أيمن حجاج اتهاما بالرشوة، وكشف مصدر مطلع أن القضية تحمل رقم 16 لسنة 2022.

وأوضح المصدر أن القضية متهم فيها أيضا شريكه المقاول "المدان في قضية قتل شيماء جمال"، باعتباره وسيطا في الرشوة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق بين المتهمين على رشوة قيمتها 20 مليون جنيه مقسمة بين القاضي (15 مليونا) وشريكه (5 ملايين) للتدخل في سير دعوى قضائية.

كانت محكمة جنايات الجيزة ، قد أصدرت في أواخر سبتمبر الماضي، حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على قاتلي الإعلامية شيماء جمال، موضحة أن القاضي أيمن حجاج، زوج المجني عليها، وصديقه حسين الغرباوي، قتلا المجني عليها وقيداها بجنازير حديدية ودفناها داخل حفرة بمزرعة في البدرشين.

وقالت المحكمة إن قصد القتل ثابت في حق المتهمين، مضيفة أن المتهم الأول اعترف بأنه قتل المجني عليها زاعما، أنه يدافع عن نفسه، كما اعترف المتهم الثاني بمشاركة المتهم الأول في اقتراف الجريمة وتأييده ومساعدته له في التخطيط والتنفيذ.

ولفتت الحيثيات إلى أن المتهمين عقدا العزم على قتل المجني عليها، حيث تعرضت للخنق بالضـغط اليدوي على العنق، ما أدى إلى سد المسالك الهوائية ففاضـت روحها إلى بارئها؛ ما يدل على أن المتهمين ارتكبا جريمتهما مع هدوء البال بعيدًا عن ثورة غضب وبعد تفكير متأن وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتواه كلهما، جزاء لما ارتكبته المجني عليها، كما زعم المتهم الأول في حقه من تهديد لمستقبله وحاضره وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما، كما هو معرف به قانونًا دلت عليه ظروف الحادث وتصرفات المتهمين واعترافاتهم.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. إحالة قارئ شهير إلى النيابة العامة بسبب هذا المقطع

أشرف_زكي

أشرف زكي يعلن وفاة الفنان كمال سليمان

173-220420-charlie-challenge-egypt_700x400

خذوا حذركم.. وفاة طالب ابتدائي مارس «تحدي تشارلي» ووالدته تكشف ما حدث

أخبار متعلقة

download

«علاقة لم تكتمل».. إحالة أوراق قاتل الشقيقتين إلى المفتي

ERAWMJRWoAAhOFa

رئيس محكمة القاهرة الجديدة السابق: عقوبة منة شلبي قد تصل للإعدام لهذا السبب

1668203227

حكم رادع.. الإعدام للمتهم بـ «زنا المحارم» في المنصورة