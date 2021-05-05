مفاجأة.. متلقي لقاح كورونا يمكن أن ينقل عدوى الفيروس لغيره

الأربعاء، 05-05-2021
09:47 ص
تلقى حساب “الصحة_937” التابع لوزارة الصحة السعودية، سؤالًا من إحدى
المواطنات، بموقع “تويتر” بشأن إمكانية نقل
ها عدوى فيروس
“كورونا” إلى أهلها
المصابين بأمراض مزمنة، رغم تقليها اللقاح، وإمكانية جلوسها في البيت بدون “كمامة”.
وقالت المواطنة في سؤالها: “أخذت اللقاح وأهلي في البيت عندهم أمراض مزمنة
ما أخذوا اللقاح.. كلمت (937) قالوا عادي بعد اللقاح في البيت تجلسي بدون كمامة”.
وأضافت في سؤالها: أن خدمة (937) قالوا لها: “ما راح تعدي أحد هذا لقاح..
بس برا تلتزمي بالإجراءات الاحترازية.. بس هذا الفيديو يقول غير.. إيش الحل ما بي
أضر أهلي”.
وأجاب الحساب على استفسار المواطنة، بقوله: “بشكل عام يعمل اللقاح على
تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفايروس والتي توفر الحماية للجسم من
خلال منع العدوى
أو السيطرة عليها”.
وأكمل الحساب بقوله: “وهذا لا يعني أنك لن تنقل
الفايروس لغيرك؛ لذا يجب
الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم”، مؤكداً أنه “لا يعتبر متلقي
اللقاح معدي، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فايروس كورونا”.