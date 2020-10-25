الأحد، 25-10-2020
08:13 م
الطيب حسين
غرد رئيس فرنسا
إيمانويل ماكرون
باللغة العربية عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقب حملات المقاطعة التي نادى بها مسلمون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ماكرون
عبر "تويتر": "لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.
نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".
ويأتي هذا بعد دقائق من استغاثة وزارة الشئون الخارجية الفرنسية لعدم مقاطعة بضائع فرنسا
.
وقالت الوزارة إن "مسلمي فرنسا
جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا".
وذكرت أن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا
بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد وفقا لقناة "روسيا اليوم".
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".
يأتي هذا بعد حملة للإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
.