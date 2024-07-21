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مفاجأة.. ماذا قال محمد صبحي عن مؤسسة "تكوين"؟

الأحد، 21-07-2024 12:30 م


حل الفنان محمد صبحي ضيفًا على برنامج "نظرة" تقديم الإعلامي حمدي رزق ويعرض على قناة "صدى البلد".

وتطرق صبحي خلال حديثه عن عدد من الموضوعات المثيرة للجدل، منها ارتداء الفنانين الإكسسورات النسائية، ورأيه في مؤسسة "تكوين" والجدل المثار حولها، وعن رأيه في تقديم المراة بالدراما التلفزيونية، وأن الأبحاث العلمية أكدت ان الأرض ليست كروية، وحذر من تغييرات مناخية سيكون لها تأثير بالسلب على العالم خلال الفترة المقبلة.

وعن رأيه في مؤسسة تكوين، فقال: "الموضوع بقي صراع بين ناس مندوبين ربنا وناس بيقولوا احنا اللي مندوبين ربنا، وطبعًا ده فتنة وممنوع حد كده يطلع على التلفزيون ويهرتل، وكان فيه برامج دينية كانت فعلا بتوعينا وبنسمعها وهو برنامج واحد في الأسبوع، انما لما تقعد بقى تعملها مكلمة ونتكلم أنا آسف مش هي دي القضية اللي مأخرانا".

يذكر أن، الفنان محمد صبحي يستعد لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان "فارس والمستور" وتشاركه البطولة الفنانة ميرنا وليد، ومن المقرر أن يشاهدها الجمهور قريبا على مسرح مدينة سنبل.

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