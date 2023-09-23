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مفاجأة كبرى بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

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كريستيانو رونالدو
السبت، 23-09-2023 02:37 م نسمه عبد الوهاب
قال الإعلامي الرياضي السعودي، عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس - تويتر سابقا"  إن هناك قرار تاريخي اتخذه كريستيانو رونالدو، بخصوص الاعتزال داخل نادي النصر.
وكتب العصيمي ما يلي: "خاص.. هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم، أخبر النصر، رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي، بالنادي فقط".

وأوضح عبدالعزيز العصيمي، أن صاروخ ماديرا، لن يرتدي شعار أي فريقٍ أخر، بعد نهاية مشواره مع فارس نجد، بشكل رسمي؛ دون تحديد الموعد، سواء في 2025، أو التجديد لسنواتٍ أخرى.
يشار إلى أن الدون البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى العالمي، بالميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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